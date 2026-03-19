A economia brasileira abriu o mês de março de 2026 em estado de alerta devido à instabilidade no exterior. O recente conflito entre Irã e Estados Unidos ascendeu um alerta global, elevando o preço do petróleo em cerca de 13% — atingindo US$82,37 logo no início do mês. Para o Brasil, esse cenário é um jogo de contrastes: se por um lado o aumento do óleo gera receitas extras com royalties e dividendos, por outro, pressiona a inflação doméstica e ameaça o ritmo de corte dos juros. Entenda, a seguir, como essa instabilidade impacta o mercado interno e o que esperar da política econômica nos próximos meses.

Se o petróleo ficar em cerca de US$80 até o fim do ano, estimativas de economistas indicam elevação de cerca de 0,2–0,3 ponto percentual no IPCA de 2026. Esse efeito viria via combustíveis e custos de produção. Caso o conflito se prolongue e haja bloqueio no Estreito de Ormuz, o preço do petróleo poderia ultrapassar US$ 100, impulsionando a inflação global – o que acabaria refletindo no Brasil. A curto prazo, isso comprime um pouco a renda real do consumidor, mas o impacto líquido no PIB ainda tende a ser levemente positivo devido ao maior faturamento das exportadoras.

Para o início de 2026 o Banco Central vinha sinalizando corte da Selic (a taxa básica) de 15% para 14,5%, mas o cenário de incerteza pode afetar esse ritmo. Por enquanto, analistas acreditam que o Copom não alterará planos imediatos, mas pode encerrar o ciclo de cortes antecipadamente se o conflito persistir. Como explica Jonathas Goulart (economista da Firjan), “um cenário de guerra sempre é pior… o que todo mundo tende a fazer é ser um pouco mais cauteloso”.