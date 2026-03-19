19 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
DISPUTA ELEITORAL

Com apoio de Flávio, Moro se filia ao PL pelo governo do PR

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@sf_moro/Instagram
Moro deixa o União Brasil, que não garantiu sua candidatura, em razão da federação com o Progressistas.
Moro deixa o União Brasil, que não garantiu sua candidatura, em razão da federação com o Progressistas.

O senador Sérgio Moro decidiu se filiar ao PL para concorrer ao governo do Paraná com apoio de Flávio Bolsonaro. Ele deixa o União Brasil, que não garantiu sua candidatura, em razão da federação com o Progressistas. No estado, o PP vetou apoio ao nome de Moro.

Em troca do respaldo bolsonarista na disputa pelo Palácio Iguaçu, o senador passou a declarar apoio público ao projeto presidencial de Flávio Bolsonaro. Em publicação nas redes sociais, escreveu: “Apoiamos o PL e o projeto de Flávio Bolsonaro à presidência do Brasil. Fora Lula. Muda Brasil”.

Ex-ministro da Justiça, Moro deixou o governo Jair Bolsonaro em 2020 ao acusar interferência na Polícia Federal para proteger filhos do então presidente, entre eles Flávio. A pedido da Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal reabriu investigação sobre as declarações.

Em fevereiro, Moro afirmou que trabalha para derrotar Lula nas eleições e questionou a reabertura do inquérito, classificando o tema como secundário diante do cenário político e econômico atual.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários