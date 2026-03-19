O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negou nesta quarta-feira (18) ter negociado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, qualquer acordo envolvendo a votação de vetos ao projeto da dosimetria e o pedido de CPI do Banco Master.

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Alcolumbre afirmou que nunca tratou do tema com o dirigente partidário e disse que não há data definida para sessão do Congresso destinada a analisar os vetos. Ele classificou como “mentira” a declaração de Valdemar e afirmou ter ficado “estarrecido” com a fala.