19 de março de 2026
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CONGRESSO

Alcolumbre nega acordo para derrubar CPI do Master

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Jefferson Rudy/Agência Senado
Presidente do Senado disse que nunca negociou com Valdemar Costa Neto vetos ao projeto de dosimetria em troca de derrubar a CPI.
Presidente do Senado disse que nunca negociou com Valdemar Costa Neto vetos ao projeto de dosimetria em troca de derrubar a CPI.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), negou nesta quarta-feira (18) ter negociado com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, qualquer acordo envolvendo a votação de vetos ao projeto da dosimetria e o pedido de CPI do Banco Master.

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Alcolumbre afirmou que nunca tratou do tema com o dirigente partidário e disse que não há data definida para sessão do Congresso destinada a analisar os vetos. Ele classificou como “mentira” a declaração de Valdemar e afirmou ter ficado “estarrecido” com a fala.

Em entrevista concedida no início do mês, o presidente do PL declarou que teria sido oferecida à oposição a votação e possível derrubada do veto ao projeto que reduz penas de envolvidos nos atos de 8 de janeiro em troca da desistência da comissão de inquérito para apurar supostas fraudes no Banco Master. Segundo ele, Alcolumbre apoiava a articulação, mas o acordo não avançou.

Com informações do SBT News.

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