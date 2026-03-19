Em corrida contra o tempo, o governo federal adotou novas medidas para conter a alta do diesel após o preço médio do litro subir mais de 11% em uma semana, de R$ 6,08 para R$ 6,80, segundo a ANP. A escalada de preços decorre do aumento do petróleo no mercado internacional, que saltou de cerca de US$ 60 para US$ 110 com a intensificação do conflito no Oriente Médio e restrições no Estreito de Ormuz.

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Para reduzir o impacto nas bombas, o Executivo anunciou isenção de tributos federais e subvenção a produtores e importadores, com previsão de R$ 30 bilhões para baixar em R$ 0,64 o valor por litro. Também propôs aos estados zerar o ICMS sobre a importação do diesel até o fim de maio, com compensação parcial da União. A decisão deve sair até 28 de março.