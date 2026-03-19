19 de março de 2026
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PRESOS NA GRADE

Irmãos de 9 e 11 anos morrem ao tentar escapar de incêndio 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução de vídeo/SBT News
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início próximo à porta do quarto das crianças
Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início próximo à porta do quarto das crianças

Dois irmãos, de 9 e 11 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira (19) após incêndio atingir o apartamento onde moravam no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, no Recife. Eles ficaram presos na grade da janela do quarto ao tentar fugir das chamas.

O fogo começou por volta das 3h30, no segundo andar do bloco 342. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início próximo à porta do quarto das crianças. Quando as equipes chegaram, os meninos já estavam mortos.

Outros três moradores do imóvel — dois homens, de 78 e 39 anos, e uma mulher de 44 — foram socorridos e levados ao Hospital da Restauração. De acordo com os bombeiros, eles inalaram fumaça, mas não apresentavam ferimentos aparentes até a última atualização.

Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros e equipes do Samu atuaram na ocorrência. A perícia identificou grande quantidade de eletrodomésticos e entulho no apartamento, o que pode ter contribuído para a propagação do fogo. A causa do incêndio ainda não foi confirmada.

O imóvel atingido e o apartamento do andar superior foram interditados pela Defesa Civil após a constatação de rachaduras estruturais. Polícia Militar e Instituto de Criminalística acompanharam a ocorrência.

Com informações do g1.

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