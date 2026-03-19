Dois irmãos, de 9 e 11 anos, morreram na madrugada desta quinta-feira (19) após incêndio atingir o apartamento onde moravam no Residencial Ignêz Andreazza, no bairro de Areias, no Recife. Eles ficaram presos na grade da janela do quarto ao tentar fugir das chamas.

O fogo começou por volta das 3h30, no segundo andar do bloco 342. Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas tiveram início próximo à porta do quarto das crianças. Quando as equipes chegaram, os meninos já estavam mortos.

Outros três moradores do imóvel — dois homens, de 78 e 39 anos, e uma mulher de 44 — foram socorridos e levados ao Hospital da Restauração. De acordo com os bombeiros, eles inalaram fumaça, mas não apresentavam ferimentos aparentes até a última atualização.