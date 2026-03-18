Estudantes de direito e psicologia, da Unoesc (Universidade do Oeste de Santa Catarina), acusam empresa de dar golpe após cancelar a festa de formatura à véspera do dia do evento. Uma força-tarefa então foi realizada às pressas para salvar a festa.

Prejuízo chega a R$ 200 mil, segundo informou integrante de comissão de formatura. A festa estava programada para ocorrer no sábado (14), mas precisou ser realizada no improviso após a Pontual Formaturas e Eventos não entregar o combinado, de acordo com eles.

Cancelamento ocorreu um dia antes de evento. "E deu às 16h30, ele [Allison, gestor da Pontual] mandou áudio dizendo que a gente ia precisar trocar a data, porque ele não ia conseguir entregar a nossa formatura", afirmou a funcionária pública Maria Eduarda Wronski, que faz parte da comissão.