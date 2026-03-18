O candidato com nanismo reprovado no teste físico do concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais deverá ser submetido a novo exame, determinou o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Moraes determinou a cassação do ato que eliminou o candidato e a retomada do processo de avaliação. O ministro argumentou que a banca de avaliação não assegurou ao candidato com deficiência o direito a adaptações razoáveis na prova física.

Na decisão, publicada ontem, o ministro afirmou que a ausência de adaptação contrariou o entendimento da Corte. Moraes citou que é inconstitucional submeter candidatos com deficiência aos mesmos critérios físicos sem adaptação, quando isso comprometer a igualdade de condições na disputa. O caso ganhou ampla repercussão após o candidato denunciar ter sofrido discriminação.