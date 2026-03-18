Mensagens extraídas do celular do tenente-coronel da PM Geraldo Neto revelam episódios de ofensas e humilhações praticadas por ele contra a esposa, a soldado Gisele Alves, morta com um tiro na cabeça. Ele foi preso hoje, suspeito de feminicídio, violência doméstica e fraude processual.

Trecho da decisão que determinou prisão cita ainda "controle e ameaça de subjugação, inclusive episódio de agressão física ('enfiado a mão')" dias antes da morte de Gisele. Uma das mensagens do tenente-coronel para a esposa, cujo conteúdo a TV Globo teve acesso, tem teor machista.

"Lugar de mulher é em casa, cuidando do marido. E não na rua, caçando assunto. Rua é lugar de mulher solteira à procura de macho", disse mensagem de Geraldo para Gisele.