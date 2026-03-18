O Barcelona (Espanha) está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. E a classificação foi alcançada com uma goleada de 7 a 2 sobre o Newcastle (Inglaterra), nesta quarta-feira (18) no estádio Camp Nou, na qual o atacante brasileiro Raphinha brilhou com dois gols e duas assistências.
A vaga ficou com a equipe espanhola porque no confronto de ida das oitavas de final, disputada na última semana no Saint James Park, o resultado foi um empate de 1 a 1. Na próxima etapa da competição o time catalão terá pela frente o Atlético de Madrid (Espanha).
O brasileiro Raphinha começou a ser decisivo logo aos cinco minutos da etapa inicial, quando tabelou com Fermín López antes de bater colocado para abrir o marcador. Ainda no primeiro tempo, que foi muito movimentado, Elanga empatou para o Newcastle, Bernal voltou a colocar o Barcelona em vantagem, Elanga voltou a superar o goleiro Joan García e Lamine Yamal, em cobrança de pênalti, fez o terceiro da equipe catalã.
Após o intervalo, Raphinha deu logo duas assistências, aos cinco minutos para Fermín López e aos dez para Lewandowski. Aos 15 o polonês marcou o seu segundo na partida e, aos 26, o atacante brasileiro finalizou colocado para dar números finais ao marcador.