A Sociedade Israelita da Bahia criticou os atos realizados no último fim de semana em Itacaré, no litoral sul, e afirmou que as manifestações tiveram caráter "preconceituoso e xenofóbico". A manifestação pró-Palestina terminou com três turistas israelenses conduzidos à delegacia no último sábado (14).

O tumulto aconteceu durante ato realizado na praça da Pituba. Segundo a Polícia Civil, o trio de israelenses foi encaminhado por desacato e resistência. Após serem ouvidos, os três foram liberados. Os nomes dos envolvidos não foi divulgado, e a reportagem não conseguiu localizá-los.

De acordo com a corporação, os turistas entraram em conflito com um grupo que realizava o protesto contra a guerra em Gaza. Durante a abordagem por policiais militares, eles reagiram de forma hostil, o que levou à condução até a delegacia para registro da ocorrência, de acordo com o relato dos agentes que cuidaram do caso.