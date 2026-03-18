O empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula (PT), abriu uma "empresa de gaveta" na Espanha após o início das investigações sobre a fraude do INSS, que apuram se ele foi um dos beneficiários do esquema.

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Batizada de Synapta, a empresa teve início de operação registrado em 13 de janeiro de 2026 e foi inscrita em 6 de fevereiro no Registro Mercantil de Madri.