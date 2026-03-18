A Polícia Federal abriu inquérito para apurar possíveis aumentos injustificados nos preços dos combustíveis. A investigação foi anunciada nessa terça-feira (17) e envolve suspeitas de crimes contra o consumidor e contra a ordem econômica.

A apuração começou após informações da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que identificaram indícios de elevação sem justificativa compatível com os custos do setor. Entre as infrações investigadas estão aumento abusivo de preços e possível formação de cartel.

Mais cedo, uma força-tarefa com mais de 100 Procons e a ANP fiscalizou 42 postos e uma distribuidora em 22 cidades. Postos que praticarem aumentos sem justa causa podem ser multados em até R$ 13 milhões. As penas previstas incluem até 5 anos de reclusão e 10 anos de detenção, conforme o enquadramento legal.