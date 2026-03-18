O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nessa terça-feira (17) que a presidente do Palmeiras e da Crefisa, Leila Pereira, não precisa comparecer à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. O depoimento estava marcado para quarta-feira (18) e foi cancelado.

Além de dispensar a presença, o ministro assegurou a Leila o direito de permanecer em silêncio e de ser acompanhada por advogado, sem sofrer constrangimento, caso optasse por comparecer.

Na decisão, Gilmar apontou possível desvio de finalidade na convocação e extrapolação do objeto da investigação. A empresária foi chamada para prestar esclarecimentos sobre supostas irregularidades em empréstimos consignados.