O Brasil atingiu, em 2024, a menor taxa de mortalidade infantil dos últimos 34 anos. Em 1990, a cada 1.000 crianças nascidas, 25 morriam antes de completar 28 dias de vida. Em 2024, o número caiu para sete mortos para cada 1.000 nascidos vivos.

O mesmo aconteceu no grupo de crianças de 1 a 59 meses, ou seja, até cinco anos. Em 1990, 38 a cada 1.000 não chegavam ao quinto aniversário. Em 2024, a taxa caiu para 7 a cada 1.000.

Os dados fazem parte do relatório Níveis e Tendências na Mortalidade Infantil, produzido pelo Grupo Interagencial das Nações Unidas para Estimativas de Mortalidade Infantil (UN IGME), divulgados nesta terça-feira (17).