Três apostas simples realizadas em bilhetes físicos são as ganhadoras do prêmio principal de R$ 104.568.157,59 do concurso 2985 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (17).

Segundo a Caixa Econômica Federal, um jogo foi feito pelos canais eletrônicos do banco na cidade de Camocim (CE); o segundo foi realizado na Casa Lotérica Liberdade, em Catalão (GO); e o terceiro, na Lotérica Faraoni, em Presidente Castelo Branco (PR). Cada um receberá R$ 34.856.052,53.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60.