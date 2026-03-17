Três apostas dividem os R$ 104,5 milhões da Mega-Sena nesta terça
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Três apostas simples realizadas em bilhetes físicos são as ganhadoras do prêmio principal de R$ 104.568.157,59 do concurso 2985 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (17).
Segundo a Caixa Econômica Federal, um jogo foi feito pelos canais eletrônicos do banco na cidade de Camocim (CE); o segundo foi realizado na Casa Lotérica Liberdade, em Catalão (GO); e o terceiro, na Lotérica Faraoni, em Presidente Castelo Branco (PR). Cada um receberá R$ 34.856.052,53.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 06 - 08 - 21 - 32 - 41 - 60.
Houve 96 apostas que acertaram cinco números e cada uma receberá R$ 34.815,62. Outras 4.494 apostas tiveram quatro acertos e cada uma levará R$ 1.225,92.
Para o próximo concurso (2986), a ser sorteado na quinta (19), quem acertar os seis números pode ganhar o prêmio de R$ 3,5 milhões.
A aposta simples na Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita até as 20h nas casas lotéricas, no portal Loterias Online e no aplicativo Loterias Caixa. A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 6) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 42), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.