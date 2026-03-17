A uma semana do início das copas regionais previstas no calendário do futebol nacional, criadas ou reorganizadas pela CBF, os clubes que disputarão a Copa Sul-Sudeste, a Copa do Nordeste e a Copa Verde ainda não sabem o valor das cotas que vão receber pela participação nas competições.

Dirigentes ouvidos pela reportagem, sob condição de anonimato, afirmam que a indefinição compromete o planejamento esportivo e financeiro das equipes. Sem saber quanto irão receber, clubes discutem internamente a possibilidade de escalar formações alternativas, com atletas das categorias de base ou elencos secundários, para reduzir custos e evitar desgaste em um calendário já pressionado.

Alguns dirigentes também aguardam a definição dos valores para concluir a contratação de jogadores para a sequência da temporada.