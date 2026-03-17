A Polícia Militar Rodoviária encontrou 170 unidades de remédios de emagrecimento escondidos dentro de ovos de chocolate sendo transportados por uma mulher em um ônibus de viagem em Mirandópolis, no interior de São Paulo.

Carga era transportada por uma passageira do ônibus, abordado na rodovia Marechal Rondon. O veículo, que saiu de Mato Grosso do Sul com destino a Brasília, foi fiscalizado pelos policiais militares rodoviários, informou a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

Durante a vistoria ao ônibus, os agentes encontraram dois ovos de chocolate embrulhados. Diante do nervosismo da mulher, que não soube responder aos questionamentos, os policiais decidiram abrir os pacotes.