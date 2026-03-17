A segunda-feira foi inesquecível para Léo Pereira. Pela primeira vez na carreira, o zagueiro foi convocado para a seleção brasileira, algo que coroa uma entrega incomum no dia a dia, fato que o fez ganhar fama de incansável no Flamengo.

Léo Pereira apresenta uma das métricas mais altas e estáveis de todo elenco. Os quesitos onde se destaca são as distâncias, intensidades e número de acelerações.

Outro ponto que causa "espanto" nos profissionais rubro-negros é sua taxa de recuperação pós-jogos, onde apresenta níveis baixíssimos de desgaste dentro de um prazo de 72 horas, o que o permite estar sempre à disposição da comissão técnica.