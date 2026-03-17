A lei estadual 18.403/2026, sancionada em fevereiro, garante o direito de instalação de pontos de recarga para veículos elétricos em condomínios residenciais e comerciais de São Paulo. A norma impede que prédios proíbam a instalação sem justificativa técnica ou de segurança e determina que novos empreendimentos já prevejam infraestrutura elétrica adequada para futuras instalações.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo atualizou as normas de segurança para a instalação de carregadores em prédios e condomínios. As medidas fazem parte das Instruções Técnicas (IT) número 41, que regulamentam a segurança contra incêndios. Para garantir que a recarga seja segura, os novos projetos e adaptações em edificações deverão seguir uma série de exigências divulgadas nesta terça-feira (17) no Diário Oficial.

Abaixo, entenda o que é previsto.

Como deve funcionar a instalação dos pontos de recarga?