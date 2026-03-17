O secretário municipal de Proteção e Defesa do Consumidor do Rio de Janeiro, João Pires, afirma ter sofrido uma tentativa de assalto na rodovia Amaral Peixoto, em São Gonçalo, na noite desta segunda-feira (16). Durante a fuga, ele colidiu seu veículo com uma bomba de gasolina em um posto local. "Graças a Deus, estou bem, sem um arranhão", disse João, nas redes sociais.

Eduardo Paes, prefeito do Rio, disse que o secretário "vem realizando um excepcional trabalho contra máfias. Especialmente a máfia dos postos de gasolina".

Citando o governador Cláudio Castro (PL), o prefeito levou o caso para o campo político. "A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar e João estará mais protegido do que nunca. Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da instituição Polícia Civil".