O presidente da federação de futebol do Irã está negociando com a Fifa a transferência para o México das partidas da seleção na fase de grupos da Copa do Mundo 2026, que deveria disputar nos Estados Unidos. O motivo é a guerra no Oriente Médio, segundo a embaixada iraniana no México.

"Dado que (o presidente americano, (Donald) Trump declarou claramente que não pode garantir a segurança da seleção nacional iraniana, definitivamente não iremos aos Estados Unidos", disse o dirigente Mehdi Taj em declarações reproduzidas na conta da rede social X (ex-Twitter) da legação diplomática.

"Estamos em negociações com a Fifa para que as partidas do Irã na Copa do Mundo sejam jogadas no México", acrescentou.