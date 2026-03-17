Uma adolescente morreu após uma explosão provocada por um micro-ondas no restaurante onde ela trabalhava, em Guatapará (SP), no sábado (14).

Um micro-ondas do restaurante explodiu próximo a um frasco com líquido inflamável e provocou incêndio. O acidente ocorreu no horário de almoço, informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Ana Beatriz Amancio Bibo, 17, que era jovem aprendiz de ajudante de cozinha no local, foi atingida pelas chamas. A adolescente teve mais da metade do corpo queimado e chegou a ser socorrida em estado grave.