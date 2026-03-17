O cantor de forró Willame Vaqueiro, 39, foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (17), com marcas de facão, na cidade de Neópolis (SE).

A Polícia Militar confirmou que o corpo do artista estava na região do Povoado Betume. Ele desapareceu na segunda-feira (16) e foi achado sem vida no dia seguinte.

Willame tinha ferimentos causados por facão. A polícia acionou o Instituto Médico Legal (IML) e a Criminalística para atuar no local do crime.