São José dos Campos (SP), com seus 700 mil habitantes, é a primeira Cidade Inteligente, Sustentável e Resiliente do Brasil, certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) com nível máximo - Platina/Ouro. É também a primeira no mundo com a norma ESG (acrônimo para Ambiental, Social e Governança, em português). O município se destaca pela alta tecnologia em segurança (CSI - Centro de Segurança e Inteligência), mobilidade elétrica (Linha Verde) e inovação urbana.

Leia mais: Prefeitura remove quase 8 toneladas de lixo em imóvel de SJC

Ainda assim, convive com problemas comuns a qualquer outra cidade, como o de lixo e resíduos despejados irregularmente, por parte da própria população, em vias públicas.