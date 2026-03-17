Segundo Israel, Larijani exercia papel central na liderança iraniana após a morte do aiatolá Ali Khamenei. O governo israelense também declarou que o comandante da milícia Basij, Gholamreza Soleimani, morreu em ofensiva recente.

O ministro da Defesa de Israel afirmou que as forças israelenses mataram o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, em um ataque. Teerã não confirmou oficialmente a morte nem informou se ele ficou ferido.

Em meio à escalada, drones e foguetes atingiram a área da embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. O Emirados Árabes Unidos reabriu o espaço aéreo após suspensão temporária por ameaças de mísseis e drones.

A British Airways suspendeu parte dos voos para o Oriente Médio até o fim de maio. O Irã lançou novos ataques contra Israel e informou ter confiscado centenas de dispositivos Starlink.

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a pedir apoio de aliados da Otan para reforçar a segurança no Estreito de Ormuz, rota estratégica para o transporte de petróleo.