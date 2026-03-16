Neymar não é chamado e fica mais longe de última Copa do Mundo
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Na aguardada última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista final de jogadores que vão à Copa do Mundo, Carlo Ancelotti optou por não chamar Neymar.
Com a ausência nas partidas amistosas contra as seleções francesa e croata, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, fica ainda mais remota a possibilidade de o atacante de 34 anos do Santos disputar sua quarta e última Copa com a camisa amarela.
"Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, eu fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final", disse Neymar, no começo da noite desta segunda, quando marcou presença em um jogo da Kings League, em São Paulo.
A lista com os jogadores que vão ao Mundial será anunciada pela comissão técnica em 18 de maio, com os amistosos contra as seleções europeias ganhando especial importância para que Ancelotti possa observar de perto jogadores que ainda não têm vaga assegurada no grupo.
O Mundial nos Estados Unidos, no México e no Canadá acontece entre 11 de junho e 19 de julho. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti.
Ancelotti afirmou que, ao decidir pelos 26 convocados para os dois amistosos que serão disputados nos Estados Unidos, levou em conta principalmente as atuais condições físicas dos atletas.
"É uma lista de jogadores que estão bem fisicamente, porque vamos jogar dois jogos muito importantes, de intensidade, em um espaço de tempo muito curto", afirmou o italiano em entrevista a jornalistas logo após divulgar os convocados, na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro.
Desde que assumiu o comando da seleção brasileira, em maio do ano passado, Ancelotti não chamou Neymar. O italiano já afirmou por diversas vezes não ter dúvidas em relação ao potencial técnico do atacante, mas que precisa que ele esteja em boa forma física para ser convocado.
O treinador italiano disse também nesta segunda-feira que ainda não descarta completamente a presença do atacante do Santos no Mundial junto com a seleção brasileira. Mas reforçou que, para isso, ele precisa estar em boas condições físicas.
"Se ele puder chegar à Copa 100% [fisicamente], obviamente Neymar pode estar. Por que ele não foi chamado para esta convocação? Porque não está agora 100%", afirmou Ancelotti. "Neymar tem que seguir trabalhando, jogando, mostrando suas qualidades, com uma boa condição física", acrescentou.
O comandante disse ainda que, com a bola, Neymar "está muito bem", mas endossou mais uma vez que ele "tem que melhorar fisicamente."
A última vez em que Neymar atuou com a camisa da seleção brasileira foi em outubro de 2023, em derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias no Estádio Centenário, em Montevidéu.
Na ocasião, sofreu a lesão mais grave da carreira, com a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O atacante ficou afastado dos gramados por mais de um ano devido ao problema físico.
Em março de 2025, já de volta ao Santos, chegou a ser chamado pelo então treinador da seleção, Dorival Júnior, para compromissos contra Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias.
No entanto, acabou cortado poucos dias depois por causa de um edema na coxa esquerda que já havia o deixado de fora da semifinal do Campeonato Paulista, quando o Santos perdeu para o Corinthians.
Neymar até conseguiu encerrar a temporada passada em um bom ritmo, dando importante contribuição na reta final do Campeonato Brasileiro para afastar o Santos da zona de rebaixamento.
Ainda em dezembro, porém, precisou ser submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo para tratar as dores na região que já vinha sentindo durante as últimas partidas, comprometendo a preparação da pré-temporada.
A estreia em 2026 aconteceu apenas em 15 de fevereiro, na goleada por 6 a 0 sobre o Velo Clube, pelo estadual.
Ele voltou a atuar no dia 22, na eliminação para o Novorizontino pelas quartas de final do Paulista, e no dia 26, quando marcou os dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, pelo Brasileiro.
A expectativa da comissão técnica era que o atacante estivesse apto a atuar novamente contra o Mirassol, no dia 10 de março, com Carlo Ancelotti se deslocando até a pequena cidade do interior paulista para acompanhar de perto seu desempenho.
De última hora, contudo, o Santos informou que ele não entraria em campo para preservar a musculatura e evitar o risco de novas lesões.
Na última oportunidade de mostrar serviço ao chefe antes da convocação, Neymar disputou os 90 minutos do duelo contra o Corinthians no domingo (15), na Vila Belmiro, com uma atuação apenas discreta.
Maior artilheiro da história da seleção brasileira com 79 gols -os dois últimos foram contra a Bolívia, em setembro de 2023-, Neymar disputou as Copas de 2014, 2018 e 2022. Ao todo, atuou em 13 partidas, com oito gols e quatro assistências.
Participação de Neymar com a seleção brasileira em Copas do Mundo
2014 (Brasil)
- Jogos: 5
- Gols: 4
- Assistências: 1
- Campanha: Eliminado pela Alemanha nas semifinais
2018 (Rússia)
- Jogos: 5
- Gols: 2
- Assistências: 2
- Campanha: Eliminado pela Bélgica nas quartas de final
2022 (Qatar)
- Jogos: 3
- Gols: 2
- Assistências: 1
- Campanha: Eliminado pela Croácia nas quartas de final