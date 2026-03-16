Na aguardada última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista final de jogadores que vão à Copa do Mundo, Carlo Ancelotti optou por não chamar Neymar.

Com a ausência nas partidas amistosas contra as seleções francesa e croata, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente, fica ainda mais remota a possibilidade de o atacante de 34 anos do Santos disputar sua quarta e última Copa com a camisa amarela.

"Vou falar aqui porque não dá para passar em branco. Obviamente, eu fico chateado e triste de não ter sido convocado. Mas o foco continua, dia após dia, treino após treino, jogo após jogo. O foco continua. Vamos conseguir nosso objetivo. Ainda tem a convocação final", disse Neymar, no começo da noite desta segunda, quando marcou presença em um jogo da Kings League, em São Paulo.