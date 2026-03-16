Chapecoense e Grêmio empataram pelo placar de 1 a 1, na noite desta segunda-feira (16) na Arena Condá, em Chapecó, na partida que fechou a 6ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O resultado deixou a equipe gaúcha na 7ª colocação com oito pontos. Já os catarinenses ficaram na 12ª posição com seis pontos.
Atuando na condição de mandante, a Chape saiu na frente no confronto. Aos 24 minutos do primeiro tempo o zagueiro Viery derrubou o atacante Bolasie dentro da área e o juiz marcou pênalti. O lateral Walter Clar cobrou e não falhou diante do goleiro Weverton.
Porém, ainda antes do intervalo o Grêmio chegou à igualdade. Aos 48 minutos a bola foi levantada na área em cobrança de escanteio, o goleiro Léo Vieira falhou na saída do gol e o volante Nardoni ficou livre para marcar.