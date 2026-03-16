A cerimônia do Oscar 2026, realizada na noite de domingo (15) em Los Angeles, foi marcada por momentos históricos, como a disputa de uma nova categoria, dedicada à seleção de elenco. A premiação também registrou um marco inédito: pela primeira vez na história da premiação, uma mulher venceu o prêmio de melhor fotografia.

A diretora de fotografia Autumn Durald Arkapaw fez história ao receber a estatueta por seu trabalho em Pecadores, dirigido por Ryan Coogler. A conquista encerra uma longa ausência feminina na categoria e foi celebrada como um avanço importante para a presença de mulheres nas áreas técnicas do cinema.

Outro momento marcante da cerimônia veio com a vitória de Jessie Buckley como melhor atriz por Hamnet: A Vida antes de Hamlet. Em um discurso emocionado, a atriz dedicou o prêmio à maternidade e às mulheres que conciliam o trabalho profissional com as atividades domésticas.