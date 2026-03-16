O Cruzeiro anunciou na noite deste domingo (15) que Tite não continuará à frente do time. O técnico gaúcho cai após empate com o Vasco por 3 a 3 e um início ruim de Campeonato Brasileiro.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente do clube, Pedro Junio. Tite foi dispensado no vestiário logo após o término do jogo.

O dirigente pediu desculpas à torcida pelos resultados ruins no começo do torneio, e afirmou que Wesley Carvalho assume a equipe como interino a partir desta segunda (16). "A gente agradece o Tite e toda a sua comissão pelo serviço prestado ao Cruzeiro, foram de entrega e dedicação, mas os nossos resultados e o nosso desempenho nos faz tomar essa decisão da troca", disse Pedro Junio em um vídeo.