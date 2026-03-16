O ministro Edson Fachin, presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), defendeu nesta segunda-feira (16) que o tribunal busque a autoconteção, respeite a divisão entre política e Justiça e resguarde a confiança da população.

"Autocontenção não é fraqueza, é uma demonstração de força", disse Fachin durante aula magna no CEUB (Centro Universitário de Brasília). "O STF é sim guardião da Constituição, mas deve se dar ao direito o que é do direito e à política o que é da política."

O Supremo vive crise de imagem sem precedentes, após revelação de relações comerciais de ministros da corte com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master. Ele está preso e é alvo de investigação relatada pelo próprio tribunal.