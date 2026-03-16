O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), iniciou sua última semana no cargo realizando entregas em áreas que avançam sobre responsabilidades estaduais, com vistas à futura campanha para o Palácio Guanabara.

Nesta segunda (16), Paes e o governador Cláudio Castro (PL) travaram uma disputa pelo controle do transporte no Grande Rio com o início da operação do BRT Metropolitano, criado pela prefeitura. A gestão municipal colocou nas ruas ônibus para ligar Mesquita, na Baixada Fluminense, à capital fluminense, mesmo com as ameaças de reboque feitas pelo governo estadual.

No domingo (15), o prefeito participou da cerimônia de início dos trabalhos nas ruas dos primeiros agentes armados da Força Municipal de Segurança. Esta foi uma promessa de campanha com o objetivo de intensificar sua participação no tema da segurança pública, apontado como o principal nas próximas eleições do Rio de Janeiro.