Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um motociclista foi atropelado e arremessado ao ar na manhã de ontem, por um motorista que conduzia um carro em alta velocidade por uma avenida em Teresina. Ele morreu.

Vídeo mostra motociclistas parados no semáforo da avenida Frei Serafim, às 6h58 de ontem, quando um deles é atropelado. Nas imagens, a vítima aparece sendo arremessada ao ar e caindo no asfalto após uma forte colisão do carro com a moto.

Ao presenciarem o atropelamento, pessoas que estavam ao lado da vítima desceram de suas motos e fizeram sinal da cruz. Um deles também apareceu na gravação erguendo os braços ao alto.