Um jovem de 23 anos passou 14 dias preso por engano, após ser confundido com um outro homem, investigado por associação ao tráfico de drogas.

Leonardo Cerqueira de Almeida foi preso no dia 26 de fevereiro, na rodoviária de Goiânia. Na ocasião, ele foi detido por agentes da Polícia Militar de Goiás, acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Confusão na ordem de sobrenomes levou à prisão do jovem. O verdadeiro suspeito é um homem identificado como Leonardo de Almeida Cerqueira. As informações foram repassadas ao UOL pela advogada do jovem preso por engano, Déborah Carolina Silva Pereira.