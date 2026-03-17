Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na PR-451, em Grandes Rios, no norte do Paraná, no sábado (14).
Segundo testemunhas, o motorista saltou da cabine ao perceber falhas no sistema de freios. Ele caiu na pista e foi atingido pelo veículo de carga.
A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná registrou a ocorrência e isolou a área. O caso está em análise para apurar a falha mecânica relatada.
Equipes da Polícia Civil do Paraná, por meio da delegacia de Faxinal, e da Polícia Científica do Paraná, de Ivaiporã, atenderam a ocorrência. Após a perícia, o caminhão VW 23.220 foi liberado ao proprietário e o tráfego normalizado.
A vítima não teve o nome divulgado até a publicação da reportagem.
Com informações do TN Online.