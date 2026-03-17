Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na PR-451, em Grandes Rios, no norte do Paraná, no sábado (14).

Segundo testemunhas, o motorista saltou da cabine ao perceber falhas no sistema de freios. Ele caiu na pista e foi atingido pelo veículo de carga.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná registrou a ocorrência e isolou a área. O caso está em análise para apurar a falha mecânica relatada.