17 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
RODOVIA

Motorista pula da cabine e morre atropelado pelo próprio caminhão

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/reprodução / TN Online
Segundo testemunhas, o motorista saltou da cabine ao perceber falhas no sistema de freios.
Segundo testemunhas, o motorista saltou da cabine ao perceber falhas no sistema de freios.

Um homem de 41 anos morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão na PR-451, em Grandes Rios, no norte do Paraná, no sábado (14).

Segundo testemunhas, o motorista saltou da cabine ao perceber falhas no sistema de freios. Ele caiu na pista e foi atingido pelo veículo de carga.

A Polícia Rodoviária Estadual do Paraná registrou a ocorrência e isolou a área. O caso está em análise para apurar a falha mecânica relatada.

Equipes da Polícia Civil do Paraná, por meio da delegacia de Faxinal, e da Polícia Científica do Paraná, de Ivaiporã, atenderam a ocorrência. Após a perícia, o caminhão VW 23.220 foi liberado ao proprietário e o tráfego normalizado.

A vítima não teve o nome divulgado até a publicação da reportagem.

Com informações do TN Online.

Comentários

Comentários