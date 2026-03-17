17 de março de 2026
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PERSEGUIÇÃO

Homem usa celular da filha para ameaçar ex-companheira

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Sinpol/MS
O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.
O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher.

Um homem de 41 anos foi preso nessa segunda-feira (16) por ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas em Campo Grande. Ele já tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a vítima, o ex-companheiro praticava ameaças e perseguições constantes. Mesmo com medida protetiva vigente, ele enviou mensagens com ameaças de morte contra ela e o atual companheiro, inclusive utilizando o celular de uma das filhas do ex-casal.

No início do mês, por volta das 6h, a mulher foi abordada pelo suspeito em frente a uma escola enquanto buscava um dos filhos. De acordo com o registro, ele agiu agressivamente, tentou pegar a criança que estava no colo da mãe, fez ofensas e repetiu ameaças, sendo contido por pessoas que estavam no local.

Após diligências, equipes localizaram o homem e o encaminharam à 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campo Grande, onde permanece à disposição da Justiça.

Com informações do TopMídiaNews.

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