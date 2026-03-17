Um homem de 41 anos foi preso nessa segunda-feira (16) por ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas em Campo Grande. Ele já tinha mandado de prisão preventiva em aberto.

Segundo a vítima, o ex-companheiro praticava ameaças e perseguições constantes. Mesmo com medida protetiva vigente, ele enviou mensagens com ameaças de morte contra ela e o atual companheiro, inclusive utilizando o celular de uma das filhas do ex-casal.

No início do mês, por volta das 6h, a mulher foi abordada pelo suspeito em frente a uma escola enquanto buscava um dos filhos. De acordo com o registro, ele agiu agressivamente, tentou pegar a criança que estava no colo da mãe, fez ofensas e repetiu ameaças, sendo contido por pessoas que estavam no local.