Uma criança de sete anos ficou ferida após ser atropelada por uma carreta bitrem na manhã desta segunda-feira (16), em Ivinhema, a 286 quilômetros de Campo Grande (MS).

O acidente ocorreu pouco antes das 7h, na rotatória da Praça de Eventos, na Avenida Ronaldo Padovan Branquinho. O menino seguia de bicicleta para a escola quando foi atingido por uma carreta Volvo bitrem.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul encontraram a criança sentada no chão, ao lado da mãe. Durante o atendimento pré-hospitalar, os socorristas identificaram escoriações no joelho e na perna esquerda, além de suspeita de fratura no pé esquerdo.