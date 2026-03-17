17 de março de 2026
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SÓ MACHUCOU O PÉ

Carreta bitrem atropela menino a caminho da escola 

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
O menino seguia de bicicleta para a escola quando foi atingido por uma carreta Volvo bitrem.
O menino seguia de bicicleta para a escola quando foi atingido por uma carreta Volvo bitrem.

Uma criança de sete anos ficou ferida após ser atropelada por uma carreta bitrem na manhã desta segunda-feira (16), em Ivinhema, a 286 quilômetros de Campo Grande (MS).

O acidente ocorreu pouco antes das 7h, na rotatória da Praça de Eventos, na Avenida Ronaldo Padovan Branquinho. O menino seguia de bicicleta para a escola quando foi atingido por uma carreta Volvo bitrem.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul encontraram a criança sentada no chão, ao lado da mãe. Durante o atendimento pré-hospitalar, os socorristas identificaram escoriações no joelho e na perna esquerda, além de suspeita de fratura no pé esquerdo.

O motorista permaneceu no local e a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul acompanhou a ocorrência. Após os primeiros socorros, o menino foi levado ao Hospital Municipal de Ivinhema, onde recebeu atendimento médico.

Com informações do TopMídiaNews.

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