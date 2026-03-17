Uma onça foi vista caminhando sobre telhados de casas no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, na Região Metropolitana da capital mineira. Imagens gravadas por moradores nessa segunda-feira (16) mostram o animal circulando pela área.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que foi acionado pouco antes das 6h e enviou equipes à Rua Três Marias, mas o felino não foi localizado. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais também esteve no local e não encontrou o animal.
Segundo os bombeiros, a onça tem hábitos noturnos e pode ter saído de área de mata próxima em busca de alimento. A corporação apontou que a presença de criações como galinhas, porcos ou cabritos pode atrair o predador.
Os moradores receberam orientação para acionar as autoridades caso o animal seja visto novamente.
Com informações do CNN Brasil.