17 de março de 2026
EM BUSCA DE COMIDA

Onça flagrada sobre telhados assusta moradores; VÍDEO

Imagens gravadas por moradores nessa segunda-feira (16) mostram o animal circulando pela área.
Imagens gravadas por moradores nessa segunda-feira (16) mostram o animal circulando pela área.

Uma onça foi vista caminhando sobre telhados de casas no bairro São Pedro, em Belo Horizonte, na Região Metropolitana da capital mineira. Imagens gravadas por moradores nessa segunda-feira (16) mostram o animal circulando pela área.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que foi acionado pouco antes das 6h e enviou equipes à Rua Três Marias, mas o felino não foi localizado. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais também esteve no local e não encontrou o animal.

Segundo os bombeiros, a onça tem hábitos noturnos e pode ter saído de área de mata próxima em busca de alimento. A corporação apontou que a presença de criações como galinhas, porcos ou cabritos pode atrair o predador.

Os moradores receberam orientação para acionar as autoridades caso o animal seja visto novamente.

Com informações do CNN Brasil.

