Documentos anexados ao inquérito que apura a morte da soldado Gisele Alves Santana apontam denúncias anteriores contra o tenente-coronel da Polícia Militar do Estado de São Paulo Geraldo Leite Rosa Neto, marido da vítima.

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Os registros, apresentados pelo advogado da família, incluem relato da ex-esposa do oficial, de 2010, com acusações de ameaças e comportamento agressivo. Há ainda denúncia feita por uma policial militar, em 2012, que relata assédio no ambiente de trabalho.