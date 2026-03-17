A onda de calor e o baixo volume de chuvas devem afetar a Região Sul ao longo do mês de março. Nesta semana, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná devem registrar temperaturas máximas acima de 30 °C, de acordo com a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Sul

No Rio Grande do Sul, o calor intenso vai afetar principalmente as áreas centrais, a região de fronteira e a Campanha Gaúcha. Em Santa Catarina e no Paraná, as temperaturas mais elevadas devem ocorrer nas cidades das regiões norte e noroeste.

Além disso, o volume de chuvas não deve aumentar, especialmente em todo o Paraná, no centro-oeste de Santa Catarina, no norte e na faixa costeira do Rio Grande do Sul. Essa combinação tende a favorecer períodos mais secos e quentes.