A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira (16) o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala, fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos LTDA. Os produtos não podem ser comercializados no Brasil.

A medida atinge todos os lotes dos seguintes itens: Plus Gel Esmalte Impala Gel; Esmalte Gel Impala Gel Plus; Gel Plus Impala Esmalte Gel; Esmalte Gel Plus Impala; e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear.

Segundo a Anvisa, o recolhimento foi definido após a empresa informar a presença da substância INCI Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) nas fórmulas. O componente é proibido em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no país.