16 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COPACABANA

Ambulante é preso por cobrar R$ 2,5 mil por caipirinha

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução de vídeo/SBT News
O suspeito foi encontrado no banheiro de um quiosque, onde tentava se esconder após a denúncia.

Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de aplicar o “golpe da caipirinha” contra um turista colombiano na orla de Copacabana, na zona sul do Rio.

Leia mais: Ambulante cobra R$ 700 de turistas por dois açaís e acaba preso

De acordo com a PM, a vítima comprou uma bebida anunciada por R$ 80. No momento do pagamento, o vendedor passou R$ 2.500 na máquina de cartão, valor cerca de 30 vezes superior ao informado.

A corporação informou que esse tipo de prática já aconteceu outras vezes na região e caracteriza crime de estelionato.

O suspeito foi encontrado no banheiro de um quiosque, onde tentava se esconder após a denúncia. Com ele, os policiais apreenderam uma máquina de cartão, dois celulares, duas bolsas e porções de maconha.

O caso foi registrado na delegacia como furto e estelionato.

Com informações do SBT News.

Comentários

Comentários