Um homem foi preso pela Polícia Militar suspeito de aplicar o “golpe da caipirinha” contra um turista colombiano na orla de Copacabana, na zona sul do Rio.
De acordo com a PM, a vítima comprou uma bebida anunciada por R$ 80. No momento do pagamento, o vendedor passou R$ 2.500 na máquina de cartão, valor cerca de 30 vezes superior ao informado.
A corporação informou que esse tipo de prática já aconteceu outras vezes na região e caracteriza crime de estelionato.
O suspeito foi encontrado no banheiro de um quiosque, onde tentava se esconder após a denúncia. Com ele, os policiais apreenderam uma máquina de cartão, dois celulares, duas bolsas e porções de maconha.
O caso foi registrado na delegacia como furto e estelionato.
Com informações do SBT News.