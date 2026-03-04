Um vendedor ambulante foi preso em flagrante após vender dois potes de açaí por R$ 700 no Rio de Janeiro.

Guardas municipais prenderam o ambulante de 29 anos após ele aplicar um golpe do Pix contra duas turistas argentinas. O caso aconteceu na Praia do Arpoador, na zona sul da capital fluminense.

As mulheres argentinas haviam acertado em pagar R$ 70 por dois potes de açaí -contudo, acabaram pagando dez vezes mais. Ele pegou o celular das vítimas e digitou sete mil reais como pagamento pelo produto. O aplicativo recusou a transferência, e ele então passou R$ 700, segundo a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.