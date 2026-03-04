04 de março de 2026
GOLPE

Ambulante cobra R$ 700 de turistas por dois açaís e acaba preso

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Guarda Municipal do Rio
Ambulante foi preso pela Guarda Municipal do Rio
Ambulante foi preso pela Guarda Municipal do Rio

Um vendedor ambulante foi preso em flagrante após vender dois potes de açaí por R$ 700 no Rio de Janeiro.

Guardas municipais prenderam o ambulante de 29 anos após ele aplicar um golpe do Pix contra duas turistas argentinas. O caso aconteceu na Praia do Arpoador, na zona sul da capital fluminense.

As mulheres argentinas haviam acertado em pagar R$ 70 por dois potes de açaí -contudo, acabaram pagando dez vezes mais. Ele pegou o celular das vítimas e digitou sete mil reais como pagamento pelo produto. O aplicativo recusou a transferência, e ele então passou R$ 700, segundo a Guarda Municipal do Rio de Janeiro.

Após notarem o golpe, as mulheres acionaram os guardas. O homem tentou fugir, mas foi interceptado com uma pistola de eletrochoque da guarda.

O caso foi registrado como estelionato. A Deat (Delegacia Especial de Apoio ao Turismo) disse que o homem foi ouvido e autuado em flagrante. O caso seguiu para a Justiça.

Não é a primeira vez que a guarda identifica ação semelhante. Em fevereiro, outro grupo de guardas deteve um ambulante que cobrou R$ 2.400 por duas latas de cerveja de duas turistas da Dinamarca durante um jogo no Maracanã.

