O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou nesse domingo (15) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está “inchado” e “naturalmente irritado” durante internação na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. É o terceiro dia de tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.

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Após a visita, Carlos declarou que o inchaço resulta do uso de antibióticos e que o estado emocional do ex-presidente reflete o quadro de saúde. Ele também disse ter ouvido dos médicos que o atendimento rápido foi decisivo para evitar agravamento do caso e voltou a defender a transferência do pai para prisão domiciliar.