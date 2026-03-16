O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou nesse domingo (15) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está “inchado” e “naturalmente irritado” durante internação na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. É o terceiro dia de tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.
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Após a visita, Carlos declarou que o inchaço resulta do uso de antibióticos e que o estado emocional do ex-presidente reflete o quadro de saúde. Ele também disse ter ouvido dos médicos que o atendimento rápido foi decisivo para evitar agravamento do caso e voltou a defender a transferência do pai para prisão domiciliar.
Boletim médico divulgado na manhã de domingo informa evolução clínica e melhora da função renal. Os marcadores inflamatórios no sangue apresentaram nova elevação, o que levou ao aumento da dose de antibióticos. Bolsonaro permanece com suporte clínico intensivo, fisioterapia respiratória e motora, sem previsão de alta da UTI.
O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses no Complexo da Papuda desde 15 de janeiro, por tentativa de golpe de Estado.
Com informações do Metrópoles.
Saio agora do hospital após mais alguns instantes ao lado do Presidente @jairbolsonaro .— Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 15, 2026
Conversei com os médicos, que foram muito claros: mais uma ou duas horas no estado em que ele se encontrava e, muito provavelmente, a morte teria ocorrido. E sabemos que é exatamente isso… pic.twitter.com/1eZRJXxrbx