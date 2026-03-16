16 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
INTERNADO

Carlos diz que Bolsonaro está “inchado” e irritado na UTI

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@jairbolsonaro/X
Este é o terceiro dia de tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.
Este é o terceiro dia de tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) afirmou nesse domingo (15) que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, está “inchado” e “naturalmente irritado” durante internação na UTI do Hospital DF Star, em Brasília. É o terceiro dia de tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral.

Leia mais: Bolsonaro está estável e tem melhora na função renal, diz boletim

Após a visita, Carlos declarou que o inchaço resulta do uso de antibióticos e que o estado emocional do ex-presidente reflete o quadro de saúde. Ele também disse ter ouvido dos médicos que o atendimento rápido foi decisivo para evitar agravamento do caso e voltou a defender a transferência do pai para prisão domiciliar.

Boletim médico divulgado na manhã de domingo informa evolução clínica e melhora da função renal. Os marcadores inflamatórios no sangue apresentaram nova elevação, o que levou ao aumento da dose de antibióticos. Bolsonaro permanece com suporte clínico intensivo, fisioterapia respiratória e motora, sem previsão de alta da UTI.

O ex-presidente cumpre pena de 27 anos e 3 meses no Complexo da Papuda desde 15 de janeiro, por tentativa de golpe de Estado.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários