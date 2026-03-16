16 de março de 2026
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CORPO NÃO ENCONTRADO

Desaparecimento leva à prisão de irmãos por homicídio com tortura

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PCDF
Irmãos são presos por homicídio após falso desaparecimento no DF
Irmãos são presos por homicídio após falso desaparecimento no DF

O que começou como registro de desaparecimento no Distrito Federal terminou na prisão de dois irmãos, de 37 e 48 anos, suspeitos de homicídio qualificado com tortura e ocultação de cadáver. As prisões foram efetuadas no sábado (14), em ação da 8ª Delegacia de Polícia.

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Segundo a Polícia Civil, a vítima saiu de casa para prestar um serviço e não voltou. As investigações apontam que ela foi levada a uma chácara, agredida sob pressão para revelar o paradeiro de bens e, depois, executada em área rural. O corpo foi jogado em um rio e ainda não foi localizado.

Um dos suspeitos foi preso em Barra do Corda (MA), com apoio da polícia local. O outro foi detido em Sobradinho dos Melos (DF). Na casa de um deles, os agentes apreenderam uma espingarda calibre 20 e munições.

Com informações do Metrópoles.

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