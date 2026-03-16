Segundo a PF, a empresa RL Consultoria e Intermediações Eireli, da qual Roberta é sócia, realizou transferências para a Jival Comércio de Joias. As operações foram fracionadas, o que, para os investigadores, pode indicar tentativa de ocultar a origem e a natureza dos recursos.

A Polícia Federal investiga a empresária Roberta Luchsinger por suspeita de usar a compra de R$ 474,5 mil em joias para lavar dinheiro. Documentos da investigação indicam que ela atua como elo entre Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) mostram que a RL Consultoria recebeu R$ 18,2 milhões. Desse montante, R$ 1,1 milhão partiu da Brasília Consultoria Empresarial, empresa ligada ao Careca do INSS. Parte dos valores seguiu para aquisição de artigos de luxo. Outros repasses incluíram R$ 1,9 milhão à Ski Brasil Viagens e Turismo, além de transferências para Roberta e para o pai dela, Roberto Pedro Paulo Luchsinger, seu sócio.

Em relatório, a PF registrou que transações com a Jival Comércio de Joias, no valor de R$ 474.554, e com a Ski Brasil Viagens e Turismo, de R$ 1.962.215,03, indicam possível lavagem de dinheiro por meio de bens de luxo e serviços de turismo.

A defesa de Roberta Luchsinger afirmou, em nota, que as joias foram compradas regularmente, com emissão de notas fiscais e certificação de autenticidade, e que não há fundamento para falar em lavagem de dinheiro em aquisições feitas via transferências bancárias regulares e destinadas a uso pessoal.