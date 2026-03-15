O São Paulo venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, neste domingo (15) e manteve o ritmo na liderança do Brasileirão.

O resultado de hoje, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, foi construído graças à reação no segundo tempo, que se materializou com os gols de Sabino e Calleri.

No primeiro tempo, Herrera chegou a abrir o placar para o time da casa, mas o tricolor venceu a segunda em dois jogos com o técnico Roger Machado e se manteve invicto no campeonato.