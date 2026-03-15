Com três de Raphinha, Barça vence Sevilla e se isola na ponta
| Tempo de leitura: 3 min
O Barcelona aproveitou o apoio da torcida para, sem maiores dificuldades, vencer o Sevilla e se isolar na liderança do Campeonato Espanhol. O triunfo por 5 a 2 teve o brilho do brasileiro Raphinha, que marcou três vezes, enquanto Dani Olmo e Cancelo foram os outros a balançar a rede-Oso e Sow foram os autores dos gols dos visitantes.
Substituído no segundo tempo, Raphinha foi aplaudido de pé pela torcida. Ao deixar o gramado, recebeu um carinhoso abraço do técnico Hansi Flick.
Com o resultado, a equipe catalã chegou aos 70 pontos, quatro a mais que o rival Real Madrid, que tem 66 e ocupa a segunda colocação do torneio. Já o Sevilla permanece com 31, e busca se afastar da zona inferior da tabela.
Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Rayo Vallecano, enquanto o Sevilla terá o Valencia pela frente, em casa.
O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Em casa, a equipe catalã enfrenta o Newcastle, após o empate em 1 a 1 no St. James' Park. O confronto vale vaga nas quartas de final.
Começo avassalador
O Barcelona começou o jogo com tudo, principalmente com as investidas nas trocas de passe e transições rápidas, e abriu o placar logo cedo. Depois de boa jogada entre João Cancelo e Raphinha, o português foi derrubado na área. O brasileiro cobrou e colocou o time da casa em vantagem logo aos 8 minutos.
Os comandados de Hansi Flick mantiveram o ritmo, criaram novas chances e ampliaram a vantagem. Aos 20, após revisão no VAR, arbitragem apontou toque de mão de Carmona dentro da área, depois de drible de Cancelo, e marcou a penalidade. Raphinha foi para a cobrança novamente e fez o segundo dele.
O Barça teve o domínio total da partida, enquanto o Sevilla não conseguia achar espaços para construir tramas ofensivas. Depois de alguns lances desperdiçados, os donos da casa fizeram o terceiro quando Bernal, pela esquerda, tocou para trás e Dani Olmo chegou finalizando. O Sevilla descontou nos acréscimos do primeiro tempo, com Oso, em cochilo da marcação do Barcelona.
Mais um do Raphinha
O Sevilla fez substituições e buscou alterar a tática, mas as mudanças não surtiram o efeito. O cenário do duelo se manteve, com transições rápidas do Barcelona e chances criadas. Logo aos 5 minutos, Raphinha recebeu na grande área, girou, bateu e contou com um leve desvio para fazer a bola morrer no ângulo. Na celebração, fez o sinal de três com a mão, número de gols na partida.
E não demorou para a vantagem ser ampliada. Após "tapa" de Raphinha e corta-luz de Lewandowski, Cancelo avançou, driblou Gudelj - que ficou no chão -e bateu na saída de Vlachodimos.
Após o quinto gol, o Barcelona colocou em campo Lamine Yamal, na vaga de Roony Bardghji, e Ronald Araujo no lugar de Cancelo. A equipe da casa recuou um pouco e passou a "atrair" o Sevilla, que, com mais espaço, até conseguiu concretizar algumas tramas -Vargas recebeu nas costas da defesa e obrigou Joan García a fazer boa defesa.
Apesar do grande jogo do Barça, Lewandowski ficou no "quase". Com a goleada já concretizada, o polonês teve duas chances, mas uma parou no goleiro Vlachodimos e outra foi para fora por muito pouco.
No fim, os comandados de Hansi Flick pisaram um pouco no freio, mas ainda tentavam ampliar o placar. O Sevilla, por sua vez, já se mostrava sem força, mas, novamente nos acréscimos, balançou a rede. Após cruzamento de Oso, Sow, sem marcação, cabeceou à queima roupa e diminuiu.