O jogo contra o Mirassol foi o primeiro que o Palmeiras fez no Allianz Parque em 2026. O estádio estava passando pela troca do gramado sintético desde o início do ano e teve o aval da Fifa na última quarta-feira (11) para voltar a receber jogos. O Verdão estava mandando suas partidas na "segunda casa" Arena Barueri, onde ficou invicto, com oitos jogos e um empate no ano.

Para a realização da primeira partida do ano, a equipe da WTorre já teve que correr com os trabalhos no Allianz. Nas noites de sexta-feira (13) e sábado (14), o cantor Luan Santana fez dois shows no estádio que levaram por volta de 90 mil pessoas no total. Cerca de 500 pessoas participaram da desmontagem do palco entre ontem e hoje para o jogo do Palmeiras.

Como foi o jogo

Na volta do Palmeiras ao Allianz, o Mirassol dominou as primeiras ações. O Leão Caipira ficou muito perto de abrir o placar com Igor Formiga, mas Andreas Pereira bloqueou o chute dentro da pequena área no último segundo. Pouco depois, em novo cruzamento rasteiro, a bola passou por Carlos Miguel, e Giay teve que tirar para escanteio. Em tentativa de cabeçada, Flaco sofreu contato da defesa, e a torcida chiou por um pênalti.