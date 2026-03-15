O clássico entre Santos e Corinthians terminou empatado em 1 a 1 neste domingo (15), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida teve gols ainda no primeiro tempo e terminou com equilíbrio nas ações ofensivas.

O Corinthians abriu o placar aos 18 minutos da etapa inicial com o atacante holandês Memphis Depay. O jogador aproveitou jogada ofensiva da equipe paulista e colocou o time visitante em vantagem.

A resposta santista veio rapidamente. Aos 21 minutos, apenas três minutos depois, Gabriel Barbosa, o Gabigol, empatou o clássico. O atacante aproveitou erro na saída de bola do zagueiro Gabriel Paulista, recuperou a posse e finalizou para igualar o marcador.