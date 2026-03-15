O clássico entre Santos e Corinthians terminou empatado em 1 a 1 neste domingo (15), na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida teve gols ainda no primeiro tempo e terminou com equilíbrio nas ações ofensivas.
O Corinthians abriu o placar aos 18 minutos da etapa inicial com o atacante holandês Memphis Depay. O jogador aproveitou jogada ofensiva da equipe paulista e colocou o time visitante em vantagem.
A resposta santista veio rapidamente. Aos 21 minutos, apenas três minutos depois, Gabriel Barbosa, o Gabigol, empatou o clássico. O atacante aproveitou erro na saída de bola do zagueiro Gabriel Paulista, recuperou a posse e finalizou para igualar o marcador.
Depois dos dois gols no primeiro tempo, o confronto permaneceu equilibrado, com oportunidades para ambos os lados, mas sem novas alterações no placar.
Entre os destaques da partida esteve o próprio Depay, autor do gol corintiano e responsável por levar perigo em bolas paradas, incluindo uma cobrança de falta nos minutos finais. Pelo lado do Santos, Gabigol foi decisivo ao marcar o gol de empate.
O atacante Neymar também esteve em campo pelo Santos, mas teve atuação discreta e participou pouco das principais jogadas ofensivas da equipe.
Nas estatísticas da partida, o Corinthians terminou com maior posse de bola, com 55,6%, contra 44,4% do Santos. A equipe santista finalizou 11 vezes, sendo quatro no gol, enquanto o Corinthians chutou 10 vezes, com três finalizações na direção da meta. O time visitante também teve mais escanteios, seis contra quatro. Em cartões amarelos, foram três para o Santos e dois para o Corinthians.
Com o resultado, o Corinthians chegou a oito pontos e permanece na parte intermediária da tabela do Brasileirão. O Santos soma seis pontos após seis rodadas.