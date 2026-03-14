Com homenagem a Wagner Moura, Vitória vence Atlético-MG em casa
O Vitória venceu o Atlético-MG neste sábado (14) por 2 a 0 no Barradão, em jogo válido pela sexta rodada do Brasileirão 2026
O rubro-negro baiano homenageou o ator torcedor do clube Wagner Moura com nomes de personagens interpretados por ele na camisa durante o primeiro tempo. Além disso, as bandeirinhas de escanteio tinham escrito, "O Vitória é muito Wagner Moura".
Renato Kayzer abriu o placar em cobrança de falta no primeiro tempo e Erick, que entrou no lugar de Marinho machucado no primeiro tempo, fez o segundo
Com o resultado, o Vitória sai de 16º assume a 11ª colocação, com 7 pontos. O próximo jogo do Vitória é na quinta-feira às 19h contra o Grêmio, em Porto Alegre
O Atlético-MG fica em 15º com 5 pontos e a depender de outros resultados, ele pode fechar a rodada na zona de rebaixamento.
Principais Lances
No toque de bola. Aos 9 do 1º tempo, o Atlético-MG trabalhou a bola até chegar em Reinier na entrada da área, ele bateu e Lucas Arcanjo defendeu
Marinho se lesiona. Com 15 minutos, Marinho caiu no gramado após pisar em falso e com a mão na coxa. Jair Ventura teve que o substituir, colocando Erick em seu lugar
À Ronaldinho. O Vitória teve falta perto da área aos 19 minutos e Renato Kayzer cobrou por baixo, como Ronaldinho Gaúcho e abriu o placar para o Vitória.
Lucas Arcanjo salva. Cinco minutos depois, Scarpa tentou um chute colocado da entrada da área mas parou no goleiro do Vitória.
Erick quase marca o segundo. O atacante do Vitória recebeu na área, fez o corte em Júnior Alonso e bateu colocado mas Everson se esticou e fez a defesa.
Vitória assusta o Galo. Aos sete do segundo tempo, Baralhas teve boa chance batendo forte e rasteiro mas a bola desviou no meio de caminho e foi para escanteio
Erick aumenta pro Vitória. Com 22 minutos, Baralhas pegou a bola na direita e tocou para Erick, o atacante dominou, cortou pro meio da área e bateu colocado para ampliar o placar no Barradão.